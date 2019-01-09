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У російському селі діти катаються з гірок із л*йна: фото вразили мережу

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У російському селі через переповнені септики утворилася величезна гірка з фекалій, на якій катаються діти.

Прорив стався в селі Чигирі, Амурської області. Всьому виною переповнені очисні споруди побудованих триповерхових будинків. Мешканці почали бити на сполох ще в минулому році, але проблеми вирішили, просто відкачавши нечистоти, повідомляє Amur Info .

Але перед Новим роком септик знову переповнився і фекалії потекли просто по дорозі вниз, до житлових будинків. На цій смердючій гірці почали кататися діти.

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"Я їх ганяю, адже невідомо, яка зараза в цих стічних водах, а вони на одязі і взутті несуть це додому", — розповів місцевий житель Олексій.

Причина появи смердючої криги, за словами місцевих жителів, полягає в тому, що керівна компанія з обслуговування будинків відмовилася обслуговувати їх через те, що мешканці будинків відмовилися платити за вивезення стічних вод, вважаючи плату необґрунтовано високою.

"Через дорогу це все тече просто до мого паркану. Запах, антисанітарія! У мене онуки, а їм не погуляти на вулиці", — додав Олексій.

Адміністрація Благовіщенського району зобов'язала керівну компанію ТОВ "Енергоцентр-Схід" навести лад до 12 січня, інакше її позбавлять ліцензії.

Гірка з фекалій

Гірка з фекалій

amur.info

Гірка з фекалій

Гірка з фекалій

amur.info

Гірка з фекалій

Гірка з фекалій

amur.info

Користувачі мережі були шоковані цим інцидентом, активно коментуючи НП.

"Вся Амурська область — це зона безпросвітного соціального лиха, люди виживають на 10-15 тисяч і мріють втекти хоч куди", "Головне, щоб сніг не їли", "Діти це майбутнє. Нехай звикають", "Путін випадково чи не хоче попіаритись і покататися разом з дітьми на цій гірці?" — писали в мережі.

У російському селі діти катаються з гірок із л*йна: фото вразили мережу

Скріншот

У російському селі діти катаються з гірок із л*йна: фото вразили мережу

Скріншот

У російському селі діти катаються з гірок із л*йна: фото вразили мережу

Скріншот

У російському селі діти катаються з гірок із л*йна: фото вразили мережу

Скріншот

Раніше повідомляв, що в мережі висміяли бойовий корабель Росії у Чорному морі.

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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зато ракеты летают, правда, через раз. Наверное, тоже фекалиями заправляют...
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