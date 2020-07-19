У російському Хабаровську відновився протест проти влади: сотні людей вийшли на мітинг

Новини Росії 14:25, 19.07.2020 Оновлено: 14:33, 19.07.2020

У неділю, 19 липня, в Хабаровську відновився протест проти російської влади.

Як повідомляє в Twitter Хабаровський штаб опозиційного політика Олексія Навального, крім звільнення заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, люди вимагають відставки мера міста Сергія Кравчука.

"До класичних "Свободу Фургалу" і "Чесний суд у Хабаровську" в останні дні додалося "Кравчука у відставку", – йдеться в повідомленні.

У будівлі уряду краю поки зібралися близько 200 осіб, але люди продовжують прибувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня затримали губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Його підозрюють в організації вбивств і замахів на низку підприємців.

11 липня на мітингу в Хабаровську зажадали відставки президента РФ Володимира Путіна. Російські ЗМІ тоді зазначили, що це найбільша політична акція на Далекому Сході за останнє десятиліття.

18 липня в Хабаровську відбулася ще масштабніша акція протесту – на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

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