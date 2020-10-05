У російській школі на лінійці дітям масово стало погано: троє знепритомніли

У Великих Луках Псковської області Росії дітям масово стало погано під час лінійки в школі.

Троє з них знепритомніли, повідомляється в офіційному Telegram-каналі області.

"Під час лінійки стало погано дітям із різних класів, різного віку. Всі вони зараз перебувають під наглядом лікарів, у кожного взяли аналізи, щоб встановити причину події. Ведеться перевірка", – розповів глава Комітету освіти Олександр Седунов.

Одна з пацієнтів лікарні розповіла "Север.Реалии", що через прибулих дітей її та кількох інших хворих хлопців і дівчат відправили на домашнє лікування, щоб звільнити місця.

Співрозмовниця уточнила, що діти поступили з отруєнням: "Вони були не в кращому стані. Та й видно було що їм дуже погано, всі бліді, ледве йшли, я бачив людей п'ять. Здається, усього мало бути 11".

За словами однієї зі школярок, стан дітей різко погіршився, коли їх почали відводити з лінійки.

"Це було жахливо. Ми стояли поруч, кілька людей стали падати, їх почали відводити до медиків, по дорозі їм стало дуже погано, блювота. Приїхала швидка допомога: дві машини і машина реанімації", – наводить її слова "360".

Зі свого боку, депутат Псковських обласних зборів Всеволод Козловський зазначив, що урочиста лінійка в школі проводилася через приїзд депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Олександра Козловського. За його інформацією, дітей перед лінійкою годували макаронами із сосискою і салатом із капусти.

"Напевно, туди покликали найвідповідальніших і свідомих, а не шебутних. Моя думка – це трапилося через те, що дітей морально перегріли, перекачали. Весь вечір готували, що буде урочиста подія, приїде депутат Держдуми Олександр Козловський, хвости не можна зав'язувати, тільки кіски можна. Я просто думаю, що нерви здали", – припустив він.

Місцева прокуратура почала перевірку. Старший помічник прокурора Псковській області Юрій Зайцев запевнив, що на неї буде кинуто великі сили.

"Коли будуть об'єктивні дані, ми будемо реагувати. 14 або 30 днів ми чекати не будемо", – сказав Зайцев.

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