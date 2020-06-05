У російській лікарні пацієнтів із COVID-19 відмовилися пускати в туалет: запропонували альтернативу

Антон Малиновський Новини Росії 18:27, 5.06.2020 Оновлено: 18:39, 5.06.2020

У Росії пацієнтам з COVID-19 в одній з лікарень заборонили ходити в туалет і запропонували натомість використовувати відра.

Як повідомляє видання "Підйом", про це розповів госпіталізований в республіканській інфекційної лікарні в Улан-Уде чоловік. У нього виявили COVID-19 і помістили в палату, звідки не випускають навіть в туалет. Замість нього там прямо біля столу для прийому їжі стоять відра.

"Вийти в туалет з палати не можна, замість цього в палаті встановлено відра для здійснення дефекації і сечовипускання. Стоять вони біля столу для прийому їжі. Це ж просто скотинячі і тюремні умови. Як дотримуються санітарні норми і норми гігієни та моралі?", – обурився він.

У російській лікарні пацієнтів з COVID-19 не пускають в туалет
підйом
У російській лікарні пацієнтів з COVID-19 не пускають в туалет
підйом
У російській лікарні пацієнтів з COVID-19 не пускають в туалет
підйом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Почаївській лікарні на Тернопільщині пацієнти з COVID-19 не можуть ходити в загальний туалет – замість цього їм в палати поставили відра для випорожнень.

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