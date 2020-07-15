У російських ЗМІ розгорнувся секс-скандал: відомих журналістів звинуватили у зґвалтуваннях і домаганнях

Сімох російських журналістів провідних видань країни звинуватили в сексуальних домаганнях. Їхні жертви опублікували свої історії в Twitter.

Почалося все з дівчини, яка звинуватила свого колишнього партнера в примушенні до інтиму, написав Inforesist. У результаті спливли нові історії, героями яких виявилися відомі особистості.

Серед згаданих в обговореннях фігурувало ім'я Руслана Гафарова – колишнього співробітника організації "Відкрита Росія", а зараз SMM-менеджер в Ощадбанку. Валерія Шабельникова заявила, що Гафаров згвалтував її, а Марія Константініді – що він примушував її до сексу.

Валерія Шабельникова заявила, що Гафаров згвалтував її (Twitter Валерії Шабельникової)

Пізніше Гафаров визнав свою провину і вибачився.

Руслан Гафаров вибачився перед своїми жертвами (Inforesist)

"Я приносив вибачення тим, хто говорив про це раніше, і особисто вибачився ще раз учора і сьогодні. Я ще не встиг написати всім, і я зроблю це", – написав він.

В Ощадбанку зазначили, що "категорично не сприймають насильства в будь-якій формі" і почали внутрішню перевірку.

Крім того, журналістки Анна Чесова, Ольга Бешлей, Заліна Маршенкулова, Дар'я Кушнір, Карина Меркур'єва розповіли про домагання з боку керівника проєктів Ощадбанку Сергія Міненка, який раніше працював у виданнях Men's Health Russia, "Мел", "Газета.Ru" і "Известия". Після цього в Мережі з'явився скріншот анонімного листування, з якого випливало, що Міненко таємно записував секс із дівчатами на камери в своїй квартирі.

Міненко таємно записував секс із дівчатами на камери в своїй квартирі (Скріншот Twitter)

Сергія Міненка звинуватили в таємному записі сексу на приховані камери (Сплетнік.ру)

Звинувачення торкнулися і шеф-редактора "МБХ медіа" Сергія Простакова і фоторедактора видання Андрія Золотова. Редакторка "Лента.Ру" Вікторія Кузьменко написала, що кілька років тому на вечірці у Простакова кілька людей зґвалтували дівчину, тоді як сам журналіст перебував у той момент у кімнаті.

На вечірці у Простакова кілька людей зґвалтували дівчину (Twitter Внутрішня еміграція)

У ніч на 14 липня Простаков написав у своєму Telegram-каналі, що просить вибачення у всіх, кого образив. Золотов заявив, що не визнає провину в згвалтуванні, хоча у нього "немає можливості виправдатися". Обидва чоловіки звільнилися з "МБХ медіа".

Простаков попросив вибачення у всіх, кого образив (Радіо Свобода)

Ще одним звинуваченим у домаганнях став ведучий телеканалу "Дождь" Павло Лобков. Журналіст Олександр Скрильніков розповів, що під час стажування на каналі Лобков чіплявся до нього, "ліз цілуватися, чіпав руки і кликав додому". Схожі факти анонімно привели інші колишні стажери "Дощу".

Павло Лобков визнав, що поводився "фривольно" (Росбалт)

14 липня Павло Лобков приніс вибачення за свою "фривольну поведінку". Він заявив, що для нього "кордони тілесної недоторканності залишилися на рівні 2000-х років", і він не помітив, як з'явилася нова етика.

Валентина Дехтяренко також розповіла, що одного разу головний редактор видання "moloko plus" Павло Нікулін змусив її зайнятися сексом без її згоди.

"Начебто насильства не було, мені просто було дуже неприємно. На тлі багатьох інших прочитаних мною історій не вважаю цю значною", – написала вона.

Павла Нікуліна з роботи не звільнили, але підтримали жертв насильства (Радіо Свобода)

В "moloko" plus висловили підтримку жертвам насильства і домагань, але усувати Нікуліна від роботи не стали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська співачка Нюша зізналася, що в іще зовсім юному віці стала жертвою домагань із боку продюсера.