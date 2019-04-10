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У Росії з'явився ще один надгробок Путіну: фото

1.5тЧитати матеріал російською

У Росії активісти знову провели акцію зі встановлення надгробка президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Він з'явився у його рідному місті — Санкт-Петербурзі, повідомляється на Telegram-каналі "Агіт Росія".

"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест. Санкт-Петербург, 2019", — йдеться в пості.

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Надгробок Путіну

Надгробок Путіну

Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня "могила" Путіна з пам'ятником, на якому вибили його фото, з'явилася в російському місті Набережні Челни. "Похорон" відбувся біля будівлі Слідчого комітету Росії.

3 квітня імпровізований надгробок Путіну вперше поставили в Санкт-Петербурзі. Табличка з написом "Путін В. В. 1952 – 2019. Зрадив народ Росії" з'явилася навпроти Ісаакіївського собору.

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Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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