У Росії з'явився ще один надгробок Путіну: фото

У Росії активісти знову провели акцію зі встановлення надгробка президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Він з'явився у його рідному місті — Санкт-Петербурзі, повідомляється на Telegram-каналі "Агіт Росія".

"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест. Санкт-Петербург, 2019", — йдеться в пості.

Надгробок Путіну Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня "могила" Путіна з пам'ятником, на якому вибили його фото, з'явилася в російському місті Набережні Челни. "Похорон" відбувся біля будівлі Слідчого комітету Росії.

3 квітня імпровізований надгробок Путіну вперше поставили в Санкт-Петербурзі. Табличка з написом "Путін В. В. 1952 – 2019. Зрадив народ Росії" з'явилася навпроти Ісаакіївського собору.

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