У Росії звинуватили журналіста Муждабаєва в закликах до тероризму: він назвав це подарунком

Слідчий комітет Росії заочно пред'явив обвинувачення заступнику генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдеру Муждабаєву в закликах до тероризму. Сам журналіст з іронією відреагував на це.

Як повідомляється на сайті СКР, його також оголосили в міжнародний розшук.

"Слідством встановлено, що на території України Муждабаєв розмістив на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook два текстових матеріали, які містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, для подальшого обміну на засудженого в Росії за терористичні злочини Олега Сенцова", – йдеться у повідомленні російського відомства.

На своїй сторінці у Facebook Муждабаєв заявив, що це є найкращим подарунком до Дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня.

"Як кримський татарин, громадянин і патріот України, хочу подякувати гестапо російського рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця продовжуватиметься, поки я живий, поки чобіт російського окупанта не втече геть з українського Криму і Донбасу. Слава Україні, слава кримським татарам, смерть ворогам!" – наголосив він.

Журналіст відреагував на звинувачення Facebook Айдера Муждабаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Айдер Муждабаєв вимагав від Служби безпеки України та Державної прикордонної служби припинити візити в нашу країну російських журналістів і політиків.