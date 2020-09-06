У Росії звинуватили НАТО в спробах повернути "холодну війну"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловив переконання, що НАТО прагне повернутися до протистояння з РФ, як за часів холодної війни.

За його словами, це нібито видно за тим, як Альянс розвиває військову інфраструктуру і продовжує розгортати систему ПРО у Східній Європі. Про це він заявив після завершення "Армійських ігор – 2020", передає РИА Новости.

"По суті, Альянс прагне повернутися до протистояння часів холодної війни", – сказав російський міністр.

Він стверджує, що причина такого настрою в НАТО очевидна. Там нібито незадоволені тим, що РФ проводить "незалежну політику, активно бере участь у розв'язанні глобальних проблем, виступає посередником у врегулюванні конфліктів".

На його переконання, "що раз більший міжнародний авторитет" Росії стимулював розвиток не тільки євразійських, але й глобальних інтеграційних об'єднань, таких як БРІКС.

"Усе це розглядається Заходом як виклик його лідерству, як спроба зруйнувати сформований після розпаду СРСР однополярний світовий порядок", – висловився Шойгу.

Він додав, що у Кремля стурбованість викликає не стільки ведення НАТО розвідки, скільки "спроби блоку демонструвати силу".

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