У російському Усинську (республіка Комі) до Дня перемоги вивісили банер з солдатом та оленем, але в ньому виявили помилку і прибрали.

Радянська армія справді використовувала оленів під час Другої світової війни, а ось замість радянського солдата або союзника на ньому зображений фінський боєць з автоматом Suomi KP/31, пише Medialeaks (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Плакат також супроводжував підпис:

"За колом Полярним у Великій війні Билися олені і люди. Вклонімося їм, постоїмо в тиші, Нехай вічна слава їм буде!"

Знімок знайшли в альбомі Warrior of Lapland. Як виявилося, на ньому зображений один з фінських солдатів, які воювали на боці фашистської Німеччини, а також окупували Карелію і брали участь в блокаді Ленінграда.

У російському Усинську зганьбилися плакатом до Дня перемоги medialeaks.ru

Влада вже зняла плакат. За словами першої заступниці адміністрації міського округу "Усинськ" Тетяни Анісімової, помилка сталася через "брак історичної експертизи в управлінні культури".

Вона заявила, що причетних до цього строго покарають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний випадок в Росії. Так, в Благовєщенську з'явився вітальний плакат до Дня Перемоги з німецькими солдатами. Така ж ситуація сталася в передмісті Москви Івантєєвці і анексованому Росією Криму.

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