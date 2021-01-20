У Держдумі РФ знову згадали про "утиск російськомовних" в Україні та поскаржилися в ООН і ПАРЄ
У Росії депутати Державної Думи знову повернулися до звичних пропагандистських штампів і заявили про нібито утиски російськомовних громадян в Україні у зв'язку з набуттям чинності ст. 30 мовного закону про обов'язкове використання української мови у сфері обслуговування.
Відповідна інформація розміщена на сайті Держдуми. В ній уточнюється, що депутати країни-агресора ухвалили постанову про заяву "Про порушення основоположних прав людини в Україні у зв'язку з новими заборонами на використання російської мови".
У Думі назвали "неприпустимими заборони та гоніння на російську та інші мови, які здійснюються в Україні під приводом захисту державної української мови" й зажадали "зупинити цю порочну практику".
Російські депутати заявили, що "чекають від Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентів країн світу її засудження".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні з 16 січня набрала чинності ст. 30 Закону № 2704-VIII, згідно з яким всі установи надання послуг мають використовувати українську мову незалежно від форм власності. У чому суть нових правил – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь пояснив, чи заборонять клієнтам спілкуватися російською та чи каратимуть в Україні за обслуговування суржиком.
Також Кремінь розповів, де знайти безкоштовні курси української та про підтримку української мови на окупованих територіях.
Лідер Лібертаріанської партії "5.10" Геннадій Балашов виступив на захист використання російської мови в Україні та назвав "тварюками" людей, які просять перейти на українську – українці відреагували.
Кремінь розповів про перші скарги через порушення мовного закону.