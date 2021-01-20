У Держдумі РФ знову згадали про "утиск російськомовних" в Україні та поскаржилися в ООН і ПАРЄ

У Росії депутати Державної Думи знову повернулися до звичних пропагандистських штампів і заявили про нібито утиски російськомовних громадян в Україні у зв'язку з набуттям чинності ст. 30 мовного закону про обов'язкове використання української мови у сфері обслуговування.

Відповідна інформація розміщена на сайті Держдуми. В ній уточнюється, що депутати країни-агресора ухвалили постанову про заяву "Про порушення основоположних прав людини в Україні у зв'язку з новими заборонами на використання російської мови".

У Думі назвали "неприпустимими заборони та гоніння на російську та інші мови, які здійснюються в Україні під приводом захисту державної української мови" й зажадали "зупинити цю порочну практику".

Російські депутати заявили, що "чекають від Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентів країн світу її засудження".

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