У Росії знову провалили запуск горе-супутника

У Росії запуск супутника "Метеор-М" знову відклали на рік нібито через необхідність додаткових випробувань.

Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника прес-служби "Роскосмосу", тепер запуск планується провести з космодрому Східний у 2021 році.

У Росії знову відклали запуск супутника "Метеор-М" Ілюстрація

У грудні минулого року стало відомо, що російський супутник "Метеор-М" вдарив метеорит. Через це він "змінив параметри орбіти і перейшов у режим неорієнтованого польоту з високими значеннями кутових швидкостей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські фахівці помітили небезпечні маневри російських супутників поруч із супутником-розвідником США, який перебуває на орбіті.

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