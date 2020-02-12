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12 лютого • оновлено в 06:57
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У Росії знову провалили запуск горе-супутника

1.4т
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У Росії запуск супутника "Метеор-М" знову відклали на рік нібито через необхідність додаткових випробувань.

Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника прес-служби "Роскосмосу", тепер запуск планується провести з космодрому Східний у 2021 році.

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У Росії знову відклали запуск супутника "Метеор-М"

У Росії знову відклали запуск супутника "Метеор-М"

Ілюстрація

У грудні минулого року стало відомо, що російський супутник "Метеор-М" вдарив метеорит. Через це він "змінив параметри орбіти і перейшов у режим неорієнтованого польоту з високими значеннями кутових швидкостей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські фахівці помітили небезпечні маневри російських супутників поруч із супутником-розвідником США, який перебуває на орбіті.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
А как там "Лыебедь" поживает?
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
нет спутников - нет проблем, да вислоyxие?)
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