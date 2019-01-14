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У Росії знову обвалилася багатоповерхівка: з'явилися перші фото і відео

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З'явилися перші фото з місця НП у російському місті Шахти Ростовської області, де в житловому будинку рвонув газ.

На кадрах видно, що потужним ударом знесло два верхніх поверхи – восьмий і дев'ятий. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому екстрені служби вже повідомили, що під завалами можуть знаходитися ще сім осіб. Їх пошуки тривають.

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У Росії знову обвалилася багатоповерхівка: з'явилися перші фото і відео

Рен ТВ

У Росії знову обвалилася багатоповерхівка: з'явилися перші фото і відео

Скріншот з відео

У Росії знову обвалилася багатоповерхівка: з'явилися перші фото і відео

"360"

У Росії знову обвалилася багатоповерхівка: з'явилися перші фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 14 січня у місті Шахти (Ростовська область) вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку.

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