У Росії знову обвалилася багатоповерхівка: з'явилися перші фото і відео

З'явилися перші фото з місця НП у російському місті Шахти Ростовської області, де в житловому будинку рвонув газ.

На кадрах видно, що потужним ударом знесло два верхніх поверхи – восьмий і дев'ятий. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому екстрені служби вже повідомили, що під завалами можуть знаходитися ще сім осіб. Їх пошуки тривають.

Рен ТВ

Скріншот з відео

"360"

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 14 січня у місті Шахти (Ростовська область) вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку.

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