У Росії зник літак з пасажирами: рятувальники почали пошуки

Ан-24 перестав виходити на зв'язок після вильоту в Бурятії. Фото cityreporter.ru.

У Росії перестав виходити на зв'язок літак Ан-2, який слідував до Іркутська із села Кирен в Бурятії.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на МНС РФ. На борту перебувало 6 осіб: двоє членів екіпажу та четверо пасажирів.

"Ан-2 компанії "Фенікс" з бортовим номером 71276, який прямував до Іркутська, перестав виходити на зв'язок о 20:21. Політ був несанкціонованим", – йдеться в повідомленні.

За інформацією диспетчера координаційного центру з пошуку бортів, літак може перебувати на території Іркутської області.

На пошуки з Іркутська вилетів Ан-26 МНС. З селища Кирен також відправлено Ан-2 авіакомпанії "Фенікс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Республіці Комі (Росія) в лютому здійснив жорстку посадку літак Boeing 737 авіакомпанії UTair, який виконував рейс з Москви в Усинськ.