У Росії "знайшли" причину катастрофи на Камчатці: в мережі відреагували

Борис Бондар Новини Росії 23:50, 11.10.2020 Оновлено: 23:50, 11.10.2020

Найбільш імовірною причиною забруднення акваторії Авачинської затоки на Камчатці і загибелі морських тварин є наявність токсичних водоростей у водах.

Про це заявив директор Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН Олексій Озеров. Його слова, сказані на нараді в регіональному уряді краю, навів офіційний сайт Камчатського краю.

"Був цілий ряд можливих причин події. Повної ясності поки немає. Але варіант, що це токсичні водорості, виходить на перше місце", – сказав учений.

На його думку, слід провести морську експедицію. Вона повинна розібратися, що може призводити водорості в активний стан, коли у них виникають червоні припливи.

"Червоний приплив – це не означає, що вода червона. Це загальна назва явища, коли виділяються сильні токсини. Вони можуть впливати на придонні організми, риб і в багатьох випадках – на людину. Якщо вони знаходяться у воді, і вона потрапляє на вас, можна отримати опік", – пояснив Озеров.

Він також зазначив, що техногенні фактори військових полігонів не виключаються, але "вони навряд чи будуть мати такий сильний вплив".

У свою чергу в мережі пояснення вчених викликало масу іронічних зауважень і коментарів.

Водорості ввібрали тонни гептилу, злитого військовими полігонами
Twitter
Водорості виробили отруту після перегляду російського ТБ
Twitter
Деякі згадали отруєння Навального
Twitter
Єдиний висновок: нам є, що приховувати
Twitter
Одномоментно зросли водорості і отруїли океан
Twitter
Дивно, що РАН не висловився щодо отруєння Навального
Twitter
І з водоростями, і з президентом країні не пощастило
Twitter
А диспетчера Карлоса ще не допитали?
Twitter
Водорості навіть червоноармійців пережили
Twitter
Це космічні промені
Twitter
Океан сам себе отруїв
Twitter
Отруєння Навального пов'язали теж з водоростями
Twitter
А мені здається, Америка
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Камчатському краї Росії через масштабне забруднення акваторії в районі бухт Авачинської затоки масового почали гинути морські тварини.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Ветеран АТО створив апарат, який зможе допомогти дітям із ДЦП. Фото

Карантин в Україні посилять: що вирішили на нараді в Зеленського

"Слуги" запропонували закупити вакцину від COVID-19 у росіян

Суд відмовився покарати Зеленського через скандал із мером Черкас

Верещук записала нове відео з парасолькою і "відростила" собі руку