У Росії "знайшли" причину катастрофи на Камчатці: в мережі відреагували

Найбільш імовірною причиною забруднення акваторії Авачинської затоки на Камчатці і загибелі морських тварин є наявність токсичних водоростей у водах.

Про це заявив директор Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН Олексій Озеров. Його слова, сказані на нараді в регіональному уряді краю, навів офіційний сайт Камчатського краю.

"Був цілий ряд можливих причин події. Повної ясності поки немає. Але варіант, що це токсичні водорості, виходить на перше місце", – сказав учений.

На його думку, слід провести морську експедицію. Вона повинна розібратися, що може призводити водорості в активний стан, коли у них виникають червоні припливи.

"Червоний приплив – це не означає, що вода червона. Це загальна назва явища, коли виділяються сильні токсини. Вони можуть впливати на придонні організми, риб і в багатьох випадках – на людину. Якщо вони знаходяться у воді, і вона потрапляє на вас, можна отримати опік", – пояснив Озеров.

Він також зазначив, що техногенні фактори військових полігонів не виключаються, але "вони навряд чи будуть мати такий сильний вплив".

У свою чергу в мережі пояснення вчених викликало масу іронічних зауважень і коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Камчатському краї Росії через масштабне забруднення акваторії в районі бухт Авачинської затоки масового почали гинути морські тварини.