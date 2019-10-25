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25 жовтня • оновлено в 12:22
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У Росії знайшли повішеними братів-близнюків з України: перші подробиці

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У п'ятницю, 25 жовтня, в Росії в місті Чехов знайшли повішеними двох братів-близнюків родом з України.

Як повідомляє "КП", трупи провисіли на дереві близько доби. Їх знайшли співробітники дитячого табору "Факел", розташованого в селищі Рівки.

"Брати працювали на місцеву логістичну компанію. Перепустки на роботу знайшли при них", – йдеться в повідомленні.

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Попередньо встановлено, що брати були уродженцями з Макіївки, Донецької області. Їх звали Роман і Сергій Грінченко, передає телеграм-канал Mash.

Відомо, що їм було по 37 років. Вони останнім часом проживали на території РФ без реєстрації. За попередньою інформацією, їм не виплачували зарплату, і у них були великі проблеми з грошима.

Тіла направлені в морг для проведення судово-медичної експертизи, ведеться розслідування.

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habr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі помер українець Василь Черней, якому стало погано прямо на робочому місці. Власниця фірми не викликала лікарів українцеві, а після вивезла труп до лісу.

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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