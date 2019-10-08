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9 жовтня • оновлено в 05:30
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"Доверху забито людськими останками": в Росії таємно спалювали людей. Моторошні фото і відео

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У місті Курган (Росія) виявили підпільний крематорій, у якому кілька років спалювали людські останки, медичні відходи та тіла тварин.

Цех без даху розташований на вулиці Марії Ульянової в мікрорайоні Рябково, між двома великими лікарнями. Про це повідомило видання Znak.com (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Всередині, як зазначили журналісти, "все доверху забито людськими останками, ампутованими кінцівками, віддаленими внутрішніми органами й ампулами з кров'ю".

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Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

скрін відео

Місцевий житель, якого звільнили з підприємства за станом здоров'я, розповів, що медичні відходи возили вантажівками не тільки з Кургану, але ще з Тюмені і Челябінська. Влітку останки нібито гниють під відкритим небом, а взимку вміст пакетів змерзається, і "мішки доводиться просто розрубувати", бо вони не поміщаються в піч.

У приміщенні журналісти знайшли жовті пакети зі шприцами і пробірками, а також багато плям крові та великі контейнери.

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Співрозмовник видання розповів, що майданчик належить до Центру утилізації місцевих відходів (ЦУМВ), за його твердженням, це монополіст, що утилізує всі відходи лікарень Кургану мінімум 15 років. Він упевнений, що про заклад знає і адміністрація міста, і головні лікарі, і силові відомства.

"Працювали безперебійно. Але кілька років тому, коли журналісти почали шуміти, одну точку довелося перенести на Омську. Туди в своєму розумі ніхто не поїде, тепер більшу частину спалюють там.

Коли приходить особливо велика партія, палити доводиться всю ніч. Якщо вітру немає, на ранок вся Омська в диму. Попіл потім звалюють на Шуховський [полігон]", – розповів колишній працівник крематорію.

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій

Підпільний крематорій

Микита Теліженко / Znak.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в одному із сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку дочку, яку відвоювали у прийомних батьків.

Після того, як батько вбив та спалив п'ятирічну дівчинку, він виніс попіл і останки дитини з дому і викинув їх у річку.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Курган
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Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Игорь
Игорь Игорь
Как-то вообще не повод для обсуждения. Где то ведь нужно утилизировать подобные отходы, пусть даже и человеческой плоти. По моему нормальный способ - кремирование. Не хоронить же каждый аппендицит отдельно.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это ужасно! А вы ещё не видели Одесское кладбище человеческих отходов ! Кстати, поинтересуйтесь в Киевском военном госпитале, что там, на заднем дворе, за здание с трубой возле гаражей? И вообще, куда больницы Украины девают хирургические отходы? Варят больным?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Kuksov Micha, Как известно, хирургические отходы отправляют в Израиль и там из них делают Kuksov-ых. Такое паскудство, скажу я вам.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"Кстати, поинтересуйтесь в Киевском военном госпитале, что там, на заднем дворе, за здание с трубой возле гаражей? " яДа Вы просто Соколиный Глаз, Мишико: это надо уметь увидеть из Хайфы, где Вы по ольгинский легенде проживаете, трубу, да ещё на заднем дворе госпиталя. Вы просто сквозь стены видите. Я тоже попытаюсь: я через Ваши штаны вижу, что Вы не израильский еврей. Ну как, получилось у меня? "И вообще, куда больницы Украины девают хирургические отходы? Варят больным?" А куда их девают россияне? Варят здоровым?
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2
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"издание Znak.com" )))))))) Давайте поглядим адрес сервера: https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location Код страны: FR Cтрана: Франция Регион: О-де-Франс Город: Рубе Широта: 50.69421 Долгота: 3.17456 ZIP-код: 59100 Местное время: 21:37 (+02:00)
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5
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
кстати адрес всекакелятской помойки censor.net.ua Узнать местонахождение IP адреса или сайта Введите IP адрес или домен Код страны: US Cтрана: США Регион: Калифорния Город: Сан-Франциско Широта: 37.7757 Долгота: -122.3952 ZIP-код: 94107 Местное время: 12:38 (-07:00)
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