"Доверху забито людськими останками": в Росії таємно спалювали людей. Моторошні фото і відео

У місті Курган (Росія) виявили підпільний крематорій, у якому кілька років спалювали людські останки, медичні відходи та тіла тварин.

Цех без даху розташований на вулиці Марії Ульянової в мікрорайоні Рябково, між двома великими лікарнями. Про це повідомило видання Znak.com (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Всередині, як зазначили журналісти, "все доверху забито людськими останками, ампутованими кінцівками, віддаленими внутрішніми органами й ампулами з кров'ю".

Підпільний крематорій скрін відео

Місцевий житель, якого звільнили з підприємства за станом здоров'я, розповів, що медичні відходи возили вантажівками не тільки з Кургану, але ще з Тюмені і Челябінська. Влітку останки нібито гниють під відкритим небом, а взимку вміст пакетів змерзається, і "мішки доводиться просто розрубувати", бо вони не поміщаються в піч.

У приміщенні журналісти знайшли жовті пакети зі шприцами і пробірками, а також багато плям крові та великі контейнери.

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Співрозмовник видання розповів, що майданчик належить до Центру утилізації місцевих відходів (ЦУМВ), за його твердженням, це монополіст, що утилізує всі відходи лікарень Кургану мінімум 15 років. Він упевнений, що про заклад знає і адміністрація міста, і головні лікарі, і силові відомства.

"Працювали безперебійно. Але кілька років тому, коли журналісти почали шуміти, одну точку довелося перенести на Омську. Туди в своєму розумі ніхто не поїде, тепер більшу частину спалюють там.

Коли приходить особливо велика партія, палити доводиться всю ніч. Якщо вітру немає, на ранок вся Омська в диму. Попіл потім звалюють на Шуховський [полігон]", – розповів колишній працівник крематорію.

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Підпільний крематорій Микита Теліженко / Znak.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в одному із сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку дочку, яку відвоювали у прийомних батьків.

Після того, як батько вбив та спалив п'ятирічну дівчинку, він виніс попіл і останки дитини з дому і викинув їх у річку.

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