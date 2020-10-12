У Росії знайшли мертвим молодого командира бойового корабля Тихоокеанського флоту

У російському Владивостоці знайшли мертвим 33-річного командира бойового корабля Тихоокеанського флоту РФ.

Про це повідомило місцеве видання Vl.ru. Тіло військового було виявлено на початку жовтня його товаришами по службі.

В ході перевірки співробітниками військового слідчого комітету було встановлено, що капітан 3-го рангу перебував в депресії через розлучення з дружиною.

У загиблого залишилося двоє малолітніх дітей. За основною версією слідства, офіцер вчинив самогубство.

За фактом смерті командира корабля проводиться дослідча перевірка. Також перевіряється служба психологічної допомоги ТОФ, фахівці якої повинні стежити за душевним станом військовослужбовців і вживати необхідних заходів у разі виявлення у них різних розладів і депресивних станів.

Як писав OBOZREVATEL, в Москві знайшли мертвим снайпера ФСО, який, зокрема, був співробітником охорони президента Володимира Путіна. Відомо, що 24-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці.