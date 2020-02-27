У Краснодарському краї Росії знайшли останки 8-річної дівчинки, яка зникла чотири роки тому. Вбивця дитини намалював підказки з місцем, де лежали кістки.

Підозрюваний зізнався у тому, що в червні 2016 року вбив дівчинку молотком, тому що вона забігла у двір його будинку і відволікла від роботи. Чоловіка затримали, повідомили на сайті Слідчого комітету РФ по Краснодарському краю.

У Росії чоловік убив 8-річну дівчинку kuban.sledcom.ru

"В подальшому з метою приховування слідів злочину підозрюваний на своєму автомобілі вивіз тіло в сусідній населений пункт, де заховав його в поле. У ході допиту чоловік також повідомив слідчому про те, що написи, що вказують на місце, де були виявлені останки, на будовах залишав саме він", – зазначили правоохоронці.

У Росії чоловік убив 8-річну дівчинку kuban.sledcom.ru

На даний момент в поліції проводять слідчі дії і збирають докази. Розслідування кримінальної справи триває.

У Росії чоловік убив 8-річну дівчинку kuban.sledcom.ru

Як писав OBOZREVATEL раніше, в російському Липецьку чоловік зарізав 4-річну дочку, а також серйозно покалічив дружину-суддю і старшу сестру загиблої, а потім наклав на себе руки.

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