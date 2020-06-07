У Росії змінять Конституцію: обнулення термінів Путіна вирішили приховати

Юрій Сергієнко Новини Росії 21:39, 7.06.2020 Оновлено: 21:41, 7.06.2020

На офіційному сайті, де пояснюється суть конституційних змін в Росії, не згадана головна поправка, яка дозволяє чинному президенту Володимиру Путіну знову переобиратися на цю посаду.

Як повідомляє "Медіазона", поправки, винесені на голосування, розбиті на сайті на 15 блоків. Один з них присвячений поправками про "нові вимоги до людей, які займають найвідповідальніші посади в країні".

"Поправка до 81 статті Конституції, обнуляє терміни Володимира Путіна, в цьому блоці немає згадки. Немає її і в інших блоках", – зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому переобратися на п'ятий і шостий президентський термін, що зараз заборонено.

В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії в третьому читанні.

Нагадаємо, що голосування щодо внесення поправок до Конституції відбудеться 1 липня 2020 року.

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