У Росії злетів на повітря житловий будинок: серед загиблих – дитина. Відео вогняної НП

В результаті вибуху газу в приватному будинку в селищі Боровський Тюменської області загинули дві людини.

Як повідомили в прес-службі регіонального главку МНС, повідомлення про надзвичайну подію надійшло о 03:00. При розборі завалів рятувальники виявили тіла чоловіка і хлопчика десяти років.

вибух будинку

Будинок в результаті вибуху і пожежі було зруйновано. З'ясовуються обставини події.

Свідки зняли величезний стовп полум'я. При цьому, жителі сусідніх будинків також відчули сильну вибухову хвилю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом дівчина підірвалася на гранаті.

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