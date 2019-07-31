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У Росії злетів на повітря житловий будинок: серед загиблих – дитина. Відео вогняної НП

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В результаті вибуху газу в приватному будинку в селищі Боровський Тюменської області загинули дві людини.

Як повідомили в прес-службі регіонального главку МНС, повідомлення про надзвичайну подію надійшло о 03:00. При розборі завалів рятувальники виявили тіла чоловіка і хлопчика десяти років.

вибух будинку

вибух будинку

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Будинок в результаті вибуху і пожежі було зруйновано. З'ясовуються обставини події.

Свідки зняли величезний стовп полум'я. При цьому, жителі сусідніх будинків також відчули сильну вибухову хвилю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом дівчина підірвалася на гранаті.

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Місце
Росія Тюмень
Теги
вибух вибух будинку Новини Росії
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