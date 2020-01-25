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26 січня • оновлено в 01:09
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У Росії "зламали" секретний бункер уряду: що забрали

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У Росії в Одинцовському районі Підмосков'я злодії обікрали секретний бункер урядового зв'язку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє видання Baza. Відзначається, що на об'єкті було встановлено обладнання Федеральної служби охорони.

"Само собою, такий об'єкт охоронявся настільки погано, що в нього зуміли забратися звичайні злодії. Вони діяли дуже швидко і злагоджено", – пишуть журналісти.

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У Росії обікрали секретний бункер уряду

У Росії обікрали секретний бункер уряду

Серед іншого, там зберігалися старі АТС "Ростелекому", в яких є мікросхеми з золота, платини і паладію. Їх якраз і забрали злодії.

Відомо, що в Підмосков'ї розташоване всього 12 подібних бункерів зв'язку, їх місцезнаходження засекречено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові розкопали таємний бункер терористів "ДНР" на Світлодарській дузі. Знайшли його випадково, зміцнюючи свої фортифікаційні споруди.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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