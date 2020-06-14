У Росії зіштовхнулися два пасажирські літаки: відео НП
В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі на злітній смузі зіштовхнулися два літаки.
Як повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойке", не роз'їхалися лайнери авіакомпаній "Уральські авіалінії" і S7 – один зачепив крилом іншого (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
В результаті в одного з бортів знесло хвостовий стабілізатор.
Обидва літаки в цей час збиралися злітати: один мав відправитися в Іркутськ, інший – в Калінінград.
"Витоку палива немає (хоча ємності розташовані якраз в крилах), пасажирів евакуювали", – йдеться у повідомленні.
Ніхто не постраждав, аеропорт працює у штатному режимі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Лаосі пасажирський літак авіакомпанії Thai Airways випадково зіштовхнувся з бізнес-джетом і зніс йому хвіст.