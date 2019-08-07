Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії зірвався з обриву пасажирський автобус: багато жертв і постраждалих

1.3т Читати матеріал російською

У Новоросійську (Росія) в середу, 7 серпня, пасажирський автобус злетів з обриву.

В результаті НП мінімум одна особа загинула, ще 40 постраждали, передає "Інтерфакс". Водночас за даними ТАСС, три людини, в тому числі двоє дітей, загинули.

"В автобусі було 42 особи, була аварія з джипом. Троє загинули – дві дитини і один дорослий", – сказав співрозмовник агентства.

Новини
У Росії автобус на повному ходу влетів у зупинку з людьми: є загиблі. Відео

Попередньо, в аварію потрапив автобус Hyundai, у салоні якого знаходилися 42 пасажири. Він зіткнувся з легковим Volkswagen Touareg. Аварія сталася на трасі А-146.

Вказується, що евакуація постраждалих з розбитого автобуса затруднена, вони виявилися заблокованими в спотвореній машині.

На місце події було направлено 20 бригад "швидкої допомоги".

Ілюстрація

Ілюстрація

ysia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії автобус із туристами потрапив у жахливу ДТП. З'явилося відео з місця аварії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Новоросійськ
Теги
ДТП смерть Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...