У Росії зірвався з обриву пасажирський автобус: багато жертв і постраждалих

У Новоросійську (Росія) в середу, 7 серпня, пасажирський автобус злетів з обриву.

В результаті НП мінімум одна особа загинула, ще 40 постраждали, передає "Інтерфакс". Водночас за даними ТАСС, три людини, в тому числі двоє дітей, загинули.

"В автобусі було 42 особи, була аварія з джипом. Троє загинули – дві дитини і один дорослий", – сказав співрозмовник агентства.

Попередньо, в аварію потрапив автобус Hyundai, у салоні якого знаходилися 42 пасажири. Він зіткнувся з легковим Volkswagen Touareg. Аварія сталася на трасі А-146.

Вказується, що евакуація постраждалих з розбитого автобуса затруднена, вони виявилися заблокованими в спотвореній машині.

На місце події було направлено 20 бригад "швидкої допомоги".

Ілюстрація ysia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії автобус із туристами потрапив у жахливу ДТП. З'явилося відео з місця аварії.

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