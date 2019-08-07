У Росії зірвався з обриву пасажирський автобус: багато жертв і постраждалих

У Новоросійську (Росія) в середу, 7 серпня, пасажирський автобус злетів з обриву.
В результаті НП мінімум одна особа загинула, ще 40 постраждали, передає "Інтерфакс". Водночас за даними ТАСС, три людини, в тому числі двоє дітей, загинули.
"В автобусі було 42 особи, була аварія з джипом. Троє загинули – дві дитини і один дорослий", – сказав співрозмовник агентства.
Попередньо, в аварію потрапив автобус Hyundai, у салоні якого знаходилися 42 пасажири. Він зіткнувся з легковим Volkswagen Touareg. Аварія сталася на трасі А-146.
Вказується, що евакуація постраждалих з розбитого автобуса затруднена, вони виявилися заблокованими в спотвореній машині.
На місце події було направлено 20 бригад "швидкої допомоги".
Ілюстрація
ysia.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії автобус із туристами потрапив у жахливу ДТП. З'явилося відео з місця аварії.
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