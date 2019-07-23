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У Росії жорстоко розправилися з терористом "Л/ДНР": момент потрапив на відео. 18+

7.7т Читати матеріал російською

В Москві (Росія) жорстоко розправилися з чоловіком в камуфляжі "Горка": йому завдали кілька ножових ударів.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолий Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Telegram (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

В коментарях російських спільнот написали, що "херой приїхав з Дирляндії".

Терорист і нападники

Терорист і нападники

Скріншот

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Ролик зняли очевидці. На відео видно, як між терористом та двома чоловіками виник конфлікт. Один із них почав бити бойовика, а потім кинув на лавку. Після цього інший завдав йому ударів ножем.

Повідомлення про розправу над терористом

Повідомлення про розправу над терористом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві під час відкриття пабу бармен вбив буйного відвідувача. Співробітника закладу затримали правоохоронці.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія Москва
Тег
ДНР
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Россия гостеприимно встретила того кто ей поверил, ничего нового . Только в России могут говорить братский народ и тыкать этот народ ножом, такого даже в Сомали нет - дикая страна !
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CARGO 100
CARGO 100
Какие же вы дурни ... Постановку делаете реальностью ...
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Makc Махов
Makc Махов
CARGO 100, постановка, бгггггаааа! Фюрер кремля тоже из воска? Бгггггаааа
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hunt andres
hunt andres
Обоз, постите хню - не трогайте комменты, называющие хню хней!
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hunt andres
hunt andres
Перевести бы еще на русский...
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hunt andres
hunt andres
Себостьян Прейро, ты попутал, селюк. Чому, ось да але - не державный лексикон. Селюковский. То есть твой.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
hunt andres, чого захотів. Вчи державну! Селюк!)))
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