У Росії жорстоко розправилися з терористом "Л/ДНР": момент потрапив на відео. 18+

В Москві (Росія) жорстоко розправилися з чоловіком в камуфляжі "Горка": йому завдали кілька ножових ударів.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолий Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Telegram (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

В коментарях російських спільнот написали, що "херой приїхав з Дирляндії".

Терорист і нападники Скріншот

Ролик зняли очевидці. На відео видно, як між терористом та двома чоловіками виник конфлікт. Один із них почав бити бойовика, а потім кинув на лавку. Після цього інший завдав йому ударів ножем.

Повідомлення про розправу над терористом Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві під час відкриття пабу бармен вбив буйного відвідувача. Співробітника закладу затримали правоохоронці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.