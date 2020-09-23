У Росії жінка вбила і розчленувала чоловіка, а частини тіла сховала в парках

У місті Волзький Волгоградської області Росії місцеву жительку запідозрили у вбивстві чоловіка. Вона нібито зарізала його під час сварки.

Про це розповіла офіційна представниця регіонального управління Слідчого Комітету РФ Наталія Рудник, передає Лента.ру. За її словами, у відношенні 33-річної росіянки вже порушили кримінальну справу.

За версією слідства, вона в ході сварки зарізала 39-річного чоловіка, а на наступний день розчленувала його тіло, спакувала в пакети і сховала в різних міських парках.

Як уточнило джерело видання в правоохоронних органах, суперечка між подружжям розгорілася через те, що жінка затрималася на роботі. У квартирі в цей момент перебувало двоє дітей пари – трьох і п'яти років.

Нагадаємо, раніше в Росії затримали Рибінського маніяка Віталія Молчанова, якого звинуватили у вбивстві та згвалтуванні дітей співмешканки. Після трагедії він намагався накласти на себе руки ще в квартирі, однак у нього не вийшло і він зник з місця злочину. Тіла двох дівчаток 8 і 13 років виявила їх мати, яка повернулася з роботи. Її співмешканець Молчанов приревнував жінку через те, що вона цілодобово затримувалася на роботі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Березне Рівненської області 46-річний чоловік намагався напасти на співмешканку і порізав її 15-річного сина, який захищав маму. Після цього нападник спробував вчинити суїцид.