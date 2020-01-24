У Росії жінка стільцем порвала собі кишківник

У російському місті Омськ з жінкою стався нещасний випадок – вона впала на поламану спинку стільця анальним отвором і сильно пошкодила пряму кишку.

Постраждала терпіла біль, оскільки боялася звернутися до медиків. Про це повідомляє "СуперОмск" з посиланням на джерело.

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Медики викликали поліцію після госпіталізації постраждала.

"Жінку доставили в МЛ № 1 в середу, 22 січня, близько 22:10. Лікарі діагностували у неї розрив товстої кишки і в екстреному порядку госпіталізували", – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, НП сталася будинку у жінки. Вона була п'яна, оступилася і нібито впала на зламану спинку стільця.

У Росії жінка стільцем порвала собі кишечник Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Петербурзі (Росія) чоловік засунув в пряму кишку величезний фалос, а потім звернувся в лікарню. Лікарям ледве вдалося врятувати його.

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