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24 січня • оновлено в 08:03
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У Росії жінка стільцем порвала собі кишківник

6.5т
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У російському місті Омськ з жінкою стався нещасний випадок – вона впала на поламану спинку стільця анальним отвором і сильно пошкодила пряму кишку.

Постраждала терпіла біль, оскільки боялася звернутися до медиків. Про це повідомляє "СуперОмск" з посиланням на джерело.

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Медики викликали поліцію після госпіталізації постраждала.

"Жінку доставили в МЛ № 1 в середу, 22 січня, близько 22:10. Лікарі діагностували у неї розрив товстої кишки і в екстреному порядку госпіталізували", – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, НП сталася будинку у жінки. Вона була п'яна, оступилася і нібито впала на зламану спинку стільця.

У Росії жінка стільцем порвала собі кишечник

У Росії жінка стільцем порвала собі кишечник

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Петербурзі (Росія) чоловік засунув в пряму кишку величезний фалос, а потім звернувся в лікарню. Лікарям ледве вдалося врятувати його.

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Росія Омськ
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Юг Руси
Юг Руси
Только вот про - " анальным отверстием", на том сайте - ни слова! Пьяная обозяна сама додумала "новость" ))))
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1
Хо Хол
Хо Хол
Юг Руси, в оригинальной статье - толстая кишка, у обоса - прямая :D
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1
Хо Хол
Хо Хол
Обoc, по твоему ЭТА новость важнее рассекреченных архивов ЦРУ о некоем Степaне Бaндepe?
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7
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2 из 8 ответов | показать все
Иванович Василий
Иванович Василий
Хо Хол, да к - давал бы уж по-другому, со всеми ссылками: https://www.cia.gov/library/readingroom/search/site/bandera?page=1 Но за ссыль - гранд мерси, я туды без надобности не лазил до твоей ссыли
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Хо Хол
Хо Хол
Иванович Василий, ты шо, тyпeнький? Вбиваешь в гугл CIA Bandera и переходишь на официальный сайт. Вот тебе, просвещайся, https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/BANDERA%2C%20STEFAN_0018.pdf
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1

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