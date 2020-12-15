У Росії згорів будинок для літніх: 11 людей загинули

У селі Ішбулдіно в Башкирії (Росія) в ніч на вівторок, 15 грудня, згорів приватний будинок престарілих.

В результаті спалаху загинули 11 людей похилого віку, чотири людини з персоналу вдалося врятувати, повідомляє Telegram-канал Mash (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце пожежі прибули рятувальники, вогонь загасили близько четвертої ранку. Згорілою будівлею виявився дерев'яний одноповерховий будинок з мансардою. Причина спалаху поки невідома.

Будинок пристарілих належав ГО "Ахай". Російські ЗМІ повідомляють, що він не мав ліцензії на постійне проживання постояльців.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в столиці Росії Москві вночі 3 грудня спалахнула пожежа в Московському міжнародному онкоцентрі на вулиці Дурова. В результаті спалаху загинули двоє людей, один постраждав