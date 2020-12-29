У Росії згоріла будівля, де випускали портрети Путіна. Фото і відео

В Іркутську (Росія) у великій пожежі 28 грудня згоріла адміністративна будівля, де розташовувалися кілька компаній, зокрема й із випуску портретів президента Володимира Путіна.

Вогонь у двоповерховому приміщенні на вулиці Воронезькій, 3а/1 поширився на площі 2 тис. кв. метрів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на регіональне управління міністерства надзвичайних ситуацій РФ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначено, що в пожежі "зазнав значних пошкоджень" об'єкт, у якому були автосервіс, гараж, швейна майстерня, а також упритул прибудований склад.

В Іркутську трапилася пожежа в адміністративній будівлі tayga.info

"Пожежно-рятувальним підрозділам МНС вдалося відстояти тепловий вузол, що забезпечує теплопостачанням 32 об'єкти, зокрема три соціальнозначущі, а також розташований неподалік житловий будинок. Постраждалих немає", – повідомили рятувальники.

У згорілій будівлі розташовувалася компанія з випуску портретів Путіна tayga.info

Вони підкреслили, що щільна забудова посприяла поширенню вогню. Загальна площа пожежі становила 2 тис. кв. метрів. Жителів сусіднього будинку довелося евакуювати.

Площа займання становила 2 тис. кв. м tayga.info

ЗМІ додали, що в згорілій будівлі розташовувалися монтажна компанія "ЭкспрессЛайн", фірма "Комфортная среда", яка випускала підйомники і пандуси, а також "Флаги-Иркутск", що спеціалізується на випуску символіки різних країн і портретах російського лідера Володимира Путіна, прем'єр-міністра, глави Федеральної служби безпеки РФ, федеральних міністрів і губернатора.

Місце НС в Іркутську Google-карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 15 грудня в селі Ішбулдіно в російській Башкирії згорів приватний будинок престарілих. У пожежі загинуло 11 людей похилого віку, а чотирьох осіб із персоналу вдалося врятувати.