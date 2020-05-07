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7 травня • оновлено в 12:52
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У Росії зганьбилися постом про "ветерана" Гітлера

10.8т
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Торгово-розважальний комплекс "Космос" у Челябінську (Росія) втрапив у гучний скандал через пост, в якому Адольфа Гітлера назвали ветераном Другої світової війни.

Він був опублікований в рамках проєкту "Імена героїв" у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Скріншот публікації показали на Telegram-каналі MDK й іронічно підписали його "Без вусів не впізнали".

Зокрема, один з підписників пабліку вирішив невдало пожартувати і під виглядом фотографії свого дідуся надіслав фото Гітлера без вусів з підписом: "У 1942 році вирушив на фронт, воював під Курськом і під Москвою. У 1945 помер у Вісло-Одерській операції".

ТРК в Росії зганьбився постом про "ветерана" Гітлера

ТРК в Росії зганьбився постом про "ветерана" Гітлера

Telegram-канал MDK

Після хвилі обурень, що здійнялася, ТРК "Космос" видалив пост зі своєї сторінки і приніс вибачення перед росіянами.

"ТРК "Космос" приносить найглибші вибачення кожному з вас за інцидент, що трапився з проєктом "Імена героїв". Задумуючи цей проєкт, ми були натхнені та сповнені гордості за наших переможців-ветеранів. А кожен ваш лист з історією читали з радістю. У нас навіть не могло виникнути думки про те, що у когось із великою Перемогою, з найголовнішим святом нашої країни, можуть виникнути інші асоціації", – написали організатори акції.

ТРК в Росії зганьбився постом про "ветерана" Гітлера

ТРК в Росії зганьбився постом про "ветерана" Гітлера

Telegram-канал MDK

"Зізнаємося: ми просто не вірили, що над цією священною темою у кого підніметься рука пожартувати і що хтось пришле нам історію не про свого предка. Саме з цієї причини ми не догледіли, не доперевірили – повірили людям. Визнаємо свою помилку. Нам дуже сумно, що так трапилося", – додали вони.

Адміністратори також сказали у своє виправдання, що надіслана їм фотографія Гітлера нібито досить рідкісна і їм довелося витратити час, щоб переконатися, хто саме на ній зображений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда День Перемоги
Особа
Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Росія Челябінськ
Тег
Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Космические" до-лб-ое-бы.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Володька - ты зачем усы сбрил?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Лoxлы, вы дeбилы
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Кристина Cтефанова, недоразвитая латвийка с русским хромосомом в черепной коробке...готовь дурочка деданапалку и бздуй на парад
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