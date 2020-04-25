У Росії здійснив жорстку посадку вертоліт з 8 людьми на борту. Фото і відео

У п'ятницю, 25 квітня, на російському Ямалі здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-26.

Як повідомили в екстрених службах, вертоліт прямував на газове родовище "Русское" в Красноярському краї і, імовірно, потрапив в вихровий потік. Подія трапилася на вертолітному майданчику родовища (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вертоліт Мі-26 Ілюстрація

На борту перебували вісім осіб – п'ять пасажирів і три члени екіпажу. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Зокрема, двоє бортінженерів отримали множинні переломи ребер, їх госпіталізувала санавіація.

До НП могли привести погані погодні умови. У регіоні зараз сильний вітер з поривами до 13 м/с і сніг.

На місце події вирушає слідчо-оперативна група СК РФ.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, з пасажирським літаком авіакомпанії Air Canada сталася надзвичайна подія. Так, у лайнера відпало колесо при зльоті. Інцидент стався з лайнером Airbus A319, який прямував з Нью-Йорка в Торонто.

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