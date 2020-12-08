У Росії заявили, що в Харкові підготувалися до виробництва вакцини від COVID-19 "Супутник V"

Росіяни заявили, що готові виробляти в Україні свою вакцину від коронавірусу "Супутник V", яка не пройшла всіх стадій клінічних випробувань, а фармацевтична компанія в Харкові нібито вже "налагодила випуск готової форми".

Про це сказано на сайті Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) за підсумками зустрічі його гендиректора Кирила Дмитрієва, директора дослідницького центру (НДЦЕМ) імені Гамалії Олександра Гінцбурга і глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

"РФПІ і НДЦЕМ ім. Н. Ф. Гамалії готові виробляти вакцину в Україні й подати документи для її реєстрації державними регулювальними органами. Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній – АТ "Біолік". Виробничі потужності "Біолік", на яких здійснюватиметься випуск вакцини, відповідають усім чинним вимогам стандарту GMP", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що компанія "Біолік" зареєстрована в Помірках під Харковом.

Водночас "Depo.Харків" із посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що інформація про налагодження виробництва в Харкові не підтвердилася.

"Під час перевірки інформації і спілкування з керівництвом АТ" Біолік "зазначена інформація не підтвердилася", – сказав співрозмовник.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що російської вакцини від коронавірусу фактично не існує, тому що вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань, яка є найважливішою з погляду безпеки препарату.

Також було названо країни, у яких Україна може закуповувати вакцину від коронавірусу. Це США, Великобританія, Швейцарія, Японія, Китай та Ізраїль.

Незважаючи на це, 5 грудня в Москві стартувала вакцинація, згідно з якою отримати вакцину "Супутник V" зможуть насамперед вчителі, співробітники міських служб, працівники медичних установ. Потім у Росії обіцяють розширити список категорій громадян для вакцинації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували в Росії ще на початку серпня, її розробником назвали центр Гамалії. Вакцину нібито створено на основі ДНК аденовірусу, і вона повинна "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".

Водночас учені в світі стурбовані, що використання цієї вакцини проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу.