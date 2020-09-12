У Росії заявили, що бомбардувальники США відпрацювали удари по них

Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ Сергій Суровикін вважає, що американські бомбардувальники відпрацювали удари крилатими ракетами по Росії.

На брифінгу для іноземних військових аташе він заявив, що це сталося наприкінці серпня, пишуть РИА Новости.

За його словами, 31 серпня три бомбардувальники В-52Н піднялися з британської авіабази Ферфорд і здійснили політ над Нідерландами, Німеччиною, Польщею, країнами Балтії в район естонського полігону Тапа і назад над акваторіями Балтійського і Північного морів.

Суровикін сказав, що екіпажі B-52H нібито відпрацювали вихід на рубіж та застосування крилатих ракет з нанесенням умовного ракетного удару по об'єктах в Калінінградській області та інших західних регіонах Росії.

Також він стверджує, що за три дні до цього В-52Н відпрацювали удари по Росії на навчаннях Allied Sky.

Авіація нібито проводила тренування із застосування крилатих ракет з повітряного простору над акваторією центральній частині Чорного моря і територією Естонії, ще два B-52H відпрацьовували схожі навчально-бойові завдання в арктичних широтах над територією Канади.

Суровикін заявив, що "такі дії носять ворожий і провокаційний характер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, два стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress ВВС США наблизилися до анексованого Росією Криму з боку України 4 вересня в рамках першої в історії бойової місії над українською територією.

У РосЗМІ заявили, що винищувачі ВКС не могли бути підняті на перехоплення бомбардувальників США через те, що "американці перебували в повітряному просторі України".