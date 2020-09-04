У Росії заявили про затримання групи осіб, які готували теракти в школах
У Росії заявили про затримання Федеральною службою безпеки 13 осіб, які нібито планували низку нападів на навчальні заклади, місця масового скупчення людей і будівлі правоохоронних органів, а також вбивства і теракти.
Про це з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ повідомляє російський "Інтерфакс". Зазначається, що велика частина громадян перебувала в закритій спільноті в соцмережі.
За даними правоохоронних органів ФР, росіян було затримано в декількох регіонах країни, вони "планували масові вбивства з використанням саморобних вибухових пристроїв, запалювальних сумішей, холодної зброї", а також схиляли інтернет-користувачів до здійснення таких злочинів.
Повідомляється, що 11 із затриманих були учасниками закритої інтернет-спільноти однієї з соціальних мереж.
"Злочинні плани зловмисників підтверджуються вилученими у них особистими щоденниками та засобами зв'язку, в яких було виявлено інструкції з виготовлення запалювальних і вибухових пристроїв, схеми нападів", – заявили в спецслужбі.
Там додали, що під час обшуків силовики вилучили чотири готові до застосування саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, компоненти для їхнього складання та виготовлення запалювальних сумішей, що зберігалися з порушеннями, мисливську гладкоствольну, травматичну і холодну зброю.
Пізніше в СК РФ розповіли про затримання 15-річного підлітка, підозрюваного в підготовці теракту в одній зі шкіл.
"За даними слідства, школяр із Минусинського району вирішив підірвати будівлю школи. Він вивчив інструкцію з виготовлення бомб, знайшов необхідні компоненти і зібрав чотири вибухові пристрої. Під час допиту хлопець повністю визнав провину. Відкрито кримінальне провадження", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання росіян за звинуваченням у підготовці теракту в включеному Криму. П'ятеро громадян РФ готували вибух на одному з ринків Сімферополя.