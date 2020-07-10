У Росії заявили про створення в Україні "ще двох держав": Київ вимагає відповіді

Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов сказав, що в Україні "створено ще дві держави". За такі заяви від РФ вимагають пояснень.

Про це повідомляє пресслужба Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія).

Постійний представник України в ОБСЄ Євген Цимбалюк звернувся до представника Росії при ОБСЄ Олександру Лукашевича, вимагаючи пояснити висловлювання Гризлова.

"Було б дуже цікаво почути чіткі пояснення російського представника про вчорашні заяви повноважного представника Російської Федерації в ТКГ Бориса Гризлова, який заявив, що "на сьогоднішній день в Україні створено ще дві держави". ... Чи означає вчорашня заява пана Гризлова, що Російська Федерація має намір вийти з Мінських угод. Або він планує визнати ці окуповані райони?" – заявив український дипломат.

Цимбалюк наголосив, що Україна залишається відданою Мінським угодами. При цьому Київ готовий вести переговори з жителями тимчасово окупованих територій Донбас, але не з тими, хто отримав російські паспорти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україні на переговорах ТКГ в Мінську не вдалося досягти особливого прогресу з приводу "особливого статусу" Донбасу з російською делегацією. Адже представники країни-агресора вирішили викреслити з майбутнього закону згадка про вимушених переселенців.