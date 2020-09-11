У Росії заявили про спосіб обійтися без ШВЛ під час лікування COVID-19

Учені з Росії заявляють, нібито після застосування 50 пацієнтам із коронавірусом інгаляцій гелій-кисневою сумішшю тільки одному з них знадобилося під'єднання до апарату штучної вентиляції легень.

Про такі результати лікування COVID-19 розповів президент російського наукового товариства імунологів, науковий керівник Інституту імунології та фізіології УрВ РАН Валерій Черешнєв. Його слова цитує видання РИА Новости.

"Система апробована на базі республіканської лікарні в Комі. У нас було 50 осіб. Із них усі вижили, це були важкі хворі. Одного тільки перевели на апарат ШВЛ", – сказав він.

Учений із РФ зазначив, що штучна вентиляція легень є досить важким навантаженням на організм. Тоді як гелій-киснева суміш, яку підігрівають до 90-95 градусів, перевершує ШВЛ під час лікування пневмонії, що розвивається в пацієнта на тлі коронавірусної інфекції.

Черешнєв підкреслив, що російські мікробіологи вдосконалили апарати, які раніше застосовували для таких інгаляцій, зробивши роздільні системи вдихуваного повітря і того, що видихається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені стверджують, що противірусний препарат "Тріазавірин" російського виробництва виявився ефективним у боротьбі з COVID-19.

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