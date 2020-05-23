У Росії заявили про смерть "особистого алігатора Гітлера" та отримали відповідь

У Москві (Росія) в зоопарку помер 84-річний алігатор на прізвисько Сатурн. За однією з легенд тварина була в особистій колекції лідера Третього Рейху нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Пресслужба московського зоопарку в Facebook повідомляє, що алігатор помер від старості 22 травня.

"Народився у США приблизно в 1936 році. Майже відразу ж був доставлений у Берлінський зоопарк, звідки втік після бомбардування 23 листопада 1943 року. Як алігатор провів подальші 3 роки – загадка. Відомо лише, що британські солдати знайшли його в 1946 році і передали СРСР. У липні 1946 року Сатурн прибув до Москви. Майже відразу народився міф про те, що він нібито був у колекції Гітлера, а не в Берлінському зоопарку", – йдеться у повідомленні.

Алігатор на прізвисько Сатурн

У зоопарку зазначили, що для них алігатор був "цілою епохою".

"Він прийшов після Перемоги – і зустрів із нами її 75-річчя. Це велике щастя, що кожен із нас міг поглянути йому в очі, просто тихо побути поруч. Він бачив багатьох із нас дітьми. Сподіваємося, що ми його не розчарували", – вказали в інформації.

У мережі вже висміяли таку заяву про "побєдонисіє". "Алігатори воювали. Це вже шизофренія чи ще ні?" – йдеться в Телеграм-каналі Vitauskas.

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Росії показали, як тварин мучать у зоопарку на очах у дітей.

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