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У Росії заявили про рішучі кроки щодо Донбасу після виборів в Україні

4.2тЧитати матеріал російською

У Росії повідомили, що готові піти з Україною на практичне виконання Мінських угод.

Про це в інтерв'ю "МК" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Міністр зазначив, що Росія "відкрита для діалогу, який буде націлений не на на балаканину і не на вигадування пропозіцій для бездіяльності".

"У мене немає сумнівів в тому, що Петро Порошенко не хоче і не буде цього робити. Коли Віктор Медведчук всього-на-всього запропонував серйозно обговорити, які права автономного плану можуть бути надані Донбасу, він був названий зрадником. Порошенко заявив, що цього ніколи не буде, хоча сам він підписався під особливим статусом Донбасу, який досить детально викладено в Мінських домовленостях", – зазначив чиновник.

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Путінський міністр вважає, що Порошенко в питаннях Донбасу не слухається ні Німеччину, ні Францію, тому що у нього є американські "заступники".

"А з іншого боку, їм теж ніяково публічно насідати на нього, тому що вони тим самим розпишуться в тому, що їх "посередництво", як вони його називають, провалилося", – вважає Лавров.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Клімкін жорстко осадив Росію через Донбасу.

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Особи
Сергій ЛавровПетро ПорошенкоВіктор Медведчук
Місце
Росія
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Пора Зеленскому начать внимательно изучать Минские соглашения.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабам Донбас не потрибен,як и Крым. Им бы себя прокормить,да долги отдать,нищеброды кастрюлеголовые
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Вот только Донбассу не нужна Украина, они не собираются по братски брать на себя долги МВФ тупых хохлов
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бешенство Ватки, А ты какое? Вы отказались от них сами епанаты.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Poroshenko Petro, иди накуй, ватное чмо. Ты какого к Донбассу имеешь отношение тз своего Мухосранска? Пиздуй путло в жопу целовать
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