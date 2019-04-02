У Росії заявили про рішучі кроки щодо Донбасу після виборів в Україні

У Росії повідомили, що готові піти з Україною на практичне виконання Мінських угод.

Про це в інтерв'ю "МК" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Міністр зазначив, що Росія "відкрита для діалогу, який буде націлений не на на балаканину і не на вигадування пропозіцій для бездіяльності".

"У мене немає сумнівів в тому, що Петро Порошенко не хоче і не буде цього робити. Коли Віктор Медведчук всього-на-всього запропонував серйозно обговорити, які права автономного плану можуть бути надані Донбасу, він був названий зрадником. Порошенко заявив, що цього ніколи не буде, хоча сам він підписався під особливим статусом Донбасу, який досить детально викладено в Мінських домовленостях", – зазначив чиновник.

Путінський міністр вважає, що Порошенко в питаннях Донбасу не слухається ні Німеччину, ні Францію, тому що у нього є американські "заступники".

"А з іншого боку, їм теж ніяково публічно насідати на нього, тому що вони тим самим розпишуться в тому, що їх "посередництво", як вони його називають, провалилося", – вважає Лавров.

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