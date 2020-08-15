У Росії заявили про початок виробництва вакцини від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я Росії заявили, що нібито почали виробництва вакцини від коронавірусу (COVID-19).
Ймовірнийпрепарат був розроблений в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії, передає РБК.
"Розпочато виробництво вакцини від нової коронавирусной інфекції, розробленої НІЦЕМ ім. Гамалії МОЗ Росії", – йдеться в повідомленні.
При цьому відзначимо, що третій етап випробувань препарату, який вважається найтривалішим, поки не проведено.
"Перші партії отримають близько 15-ти російських регіонів", – повідомив ТАСС глава дослідницького центру Гамалії Олександр Гінцбург.
Також не повідомлялося, коли вакцина надійде на ринок. Виробництвом російського препарату від коронавірусу займуться три підприємства.
Гінцбург додав, що близько двох тисяч добровольців візьмуть участь у випробуванні вакцини.
"Зрозуміло, добровольці не будуть госпіталізуватися попередньо. Всі будуть з дому приходити і додому йти", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив, що перша партія російської вакцини від коронавірусу буде готова вже в цьому місяці. Разом з тим, за його словами, щодо неї потрібно провести подальші клінічні дослідження.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною. Так він оголосив про реєстрацію першого в світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.
У той же час радник американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина від коронавірусу пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без заключної, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.
У РФ провели опитування медиків щодо вакцини від коронавірусу, яку створили в центрі Гамалії. Більшість з них заявили, що не готові зробити щеплення від COVID-19.