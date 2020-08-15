У Росії заявили про початок виробництва вакцини від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я Росії заявили, що нібито почали виробництва вакцини від коронавірусу (COVID-19).

Ймовірнийпрепарат був розроблений в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії, передає РБК.

"Розпочато виробництво вакцини від нової коронавирусной інфекції, розробленої НІЦЕМ ім. Гамалії МОЗ Росії", – йдеться в повідомленні.

При цьому відзначимо, що третій етап випробувань препарату, який вважається найтривалішим, поки не проведено.

"Перші партії отримають близько 15-ти російських регіонів", – повідомив ТАСС глава дослідницького центру Гамалії Олександр Гінцбург.

Також не повідомлялося, коли вакцина надійде на ринок. Виробництвом російського препарату від коронавірусу займуться три підприємства.

Гінцбург додав, що близько двох тисяч добровольців візьмуть участь у випробуванні вакцини.

"Зрозуміло, добровольці не будуть госпіталізуватися попередньо. Всі будуть з дому приходити і додому йти", – сказав він.

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