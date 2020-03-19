У Росії заявили про першу смерть від коронавірусу

В одній з лікарень Москви від коронавірусу COVID-19 померла 79-річна жінка.

Як повідомили в Telegram-каналі оперативного штабу Москви, пацієнтку госпіталізували 13 березня. З 14 березня вона проходила лікування в приватній клініці, через два дні її перевели в інфекційну лікарню.

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"Літня пацієнтка мала цілий ряд хронічних захворювань, включаючи цукровий діабет 2 типу, атеросклероз, гіпертонічну хворобу серця. Пацієнтці надали комплексну інтенсивну терапію", – повідомила головлікар лікарні.

Все коло близьких пацієнтки встановлено, вони знаходяться під наглядом медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число випадків зараження коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 19 березня перевищило 219 тисяч чоловік. На планеті вже близько 170 країн і територій, де виявили захворювання.

Російський політолог Валерій Соловей заявив, що неофіційна кількість інфікованих коронавірусом у Росії може досягати 130-180 тисяч чоловік, а померлих – 1600 чоловік.

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