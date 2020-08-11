У Росії заявили про перехоплення безпілотника США біля своїх кордонів

Три російські винищувачі "Міг-31" нібито перехопили біля кордонів Російської Федерації над Чукотським морем американський безпілотник Global Hawk.

Як передає РИА Новости, про це заявили в Національному центрі управління обороною РФ, уточнивши, що інцидент трапився 11 серпня.

"Російськими засобами контролю повітряного простору над нейтральними водами Чукотського моря було виявлено повітряну ціль, що наближається до повітряного кордону РФ. Для перехоплення цілі в повітря по черзі було піднято три винищувачі "МіГ-31" зі складу чергових із протиповітряної оборони (ППО) сил Східного військового округу", – заявили у відомстві.

Також у центрі додали, що російські екіпажі з безпечної відстані "ідентифікували його як безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk ВПС США".

"Після розвороту БПЛА RQ-4B Global Hawk від державного кордону Російської Федерації російські винищувачі успішно повернулися на аеродром базування. Порушення державного кордону РФ БПЛА RQ-4B Global Hawk ВПС США не допущено", – підкреслили в оборонній структурі країни-агресорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня російський винищувач "Су-27" зі складу чергових по ППО сил Південного військового округу піднімався в повітря над нейтральними водами Чорного моря для перехоплення літаків-розвідників США.