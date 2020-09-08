У Росії заявили про нові ліки від COVID-19: їх роблять із легень корови

Російський препарат сурфактант-БЛ, який учені створили з легенів великої рогатої худоби для лікування важких уражень легенів, нібито виявився ефективним і за нового типу коронавірусу.

Застосування цих ліків у разі важких форм COVID-19 нібито знижує смертність уп'ятеро. Про це повідомляють "Известия" з посиланням на інформацію розробника Олега Розенберга.

За його словами, за середньосвітовою практикою від коронавірусної інфекції помирать 80% важких пацієнтів, тоді як сурфактант-БЛ допомагає знизити летальність у разі цього захворювання на 14,3%.

"Хворі, яких лікують сурфактантом, достовірно рідше переводяться в реанімацію на ШВЛ, і летальність серед них у три-п'ять разів нижча", – заявив Розенберг.

Водночас російський учений уточнив, що поки лікування препаратом із легень великої рогатої худоби отримали тільки 120 пацієнтів, тому дані про його застосування лише збираються.

"У групі з 28 пацієнтів із важким перебігом інфекції COVID-19, які отримували терапію сурфактантом, 24 одужали", – сказав завідувач науково-дослідної лабораторії анестезіології та реаніматології НМІЦ ім. В.А. Алмазова Андрій Баутін.

Зазначається, що препарат пацієнтам вводили шляхом інгаляцій два рази на день, процедура займає пів години.

Російські ЗМІ запевняють, що ефективність сурфактанту-БЛ у разі коронавірусу підтверджують і лікарі з клінік Петербурга, Москви, Тюмені, Сиктивкара. За їхніми словами, хворі відчувають покращення одразу після інгаляцій таким препаратом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві накрили приватну гомеопатичну аптеку, яка займалася нелегальним виробництвом "ліків" із мертвих рептилій. Їх фармацевти радили застосовувати під час лікування будь-яких захворювань у дітей, зокрема і від коронавірусу.

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