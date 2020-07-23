У Росії заявили про "копіпейст" вакцини від COVID-19: створили за два тижні.

Заступник глави Центру імені Гамалії Денис Логунов заявив, що в Росії розробляти вакцину від COVID-19 почали в лютому. Вчені тоді готували вакцину проти MERS, і на створення нової у них пішло 14 днів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Медузі". Логунов пояснив, що до моменту початку пандемії коронавірусу дослідники вже три роки готували вакцину проти вірусу близькосхідного респіраторного синдрому (MERS, його спалах трапився у 2012–2013 роках). Тоді вони дійшли до другої фази клінічних випробувань.

"Коли з'явився інший коронавірус, найближчий побратим із групи бета-коронавірусів, у нас не було жодних сумнівів, що і як робити. Творчих мук не було. Копіпейст у буквальному сенсі", – зауважив Логунов.

На запитання про те, коли російські вчені вирішили долучитися до створення вакцини від нинішнього SARS-CoV-2, він відповів, що рішення було ухвалено ще в лютому. Зазначимо, що ВООЗ визнала ситуацію з коронавірусом пандемією тільки в березні.

"У січні ще ніхто до пуття не розумів, з чим ми маємо справу. У лютому я брав участь у конференції ВООЗ – тоді стало ясно, що ми маємо справу із серйозною проблемою", – зазначив Логунов.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони Росії заявили, що нібито перша російська вакцина від COVID-19, у створенні якої брали участь військові фахівці та вчені Національного дослідницького центру ім. Гамалії, готова.

Зазначимо, що станом на 23 липня в Росії виявлено 795 038 випадків зараження коронавірусом. За весь період пандемії в країні зафіксовано 12 892 летальні випадки, одужали 580 330 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Bloomberg заявило, що в Росії кілька сотень людей під час закритої програми отримали вакцину від нового типу коронавірусу ще в квітні 2020-го. Серед них – топменеджери, держслужбовці й бізнесмени.