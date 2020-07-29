У Росії заявили про готовність показати вакцину від COVID-19: що з нею не так

У Росії повідомили, що нібито до середини серпня представлять вакцину проти коронавірусу (COVID -19).

Препарат проти вірусу готуються показати 10 серпня. Однак виникають побоювання щодо ефективності та безпеки російської вакцини, пише CNN. Медпрепарат створює Московський інститут Гамалії.

За словами гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, розроблення вакцини буде порівняно із запуском першого штучного супутника Землі.

"Американці були здивовані, коли почули сигнали супутника. Те саме з вакциною. Росія буде в цьому першою. Для наших учених головним було захистити людей, а не бути першими", – сказав він.

Однак CNN зазначає, що поки Росія не опублікувала жодних наукових даних про тестування вакцини, і немає можливості перевірити її безпечність чи ефективність. Видання пише, що є великі побоювання, що тестування вакцини на людях було повним.

Нині у світі ведуться випробування десятки вакцин, і лише невелика кількість проходить масштабні дослідження. Розробники попереджають, що попереду ще багато роботи, перш ніж вакцину буде схвалено.

Але МОЗ РФ вже встиг заявити, що друга фаза клінічних досліджень вакцини від коронавірусу перебуває на завершальному етапі. Нібито готову вакцину в Росії отримають медичні працівники, а потім – вразливі групи громадян. За запевненням російських учених, вакцина була так швидко розроблена, тому що це модифікована версія препарату, який створений для боротьби з іншими захворюваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія оголосила про готовність вакцини від COVID-19.