У Росії звинуватили в тероризмі комбата "ОУН" і главу "Чорного комітету"

Олексій Тітофф Новини Росії 08:48, 4.12.2020 Оновлено: 09:21, 4.12.2020

У Росії до "кримінальної відповідальності" притянули глав двох українських організацій "Добровольчий рух "Організація українських націоналістів" – Миколу Коханівського та "Чорного комітету" – Богдана Тицького.

Як повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ, кримінальна справа проти них була відкрита в 2018 році після публікації в інтернеті відео, в якому українці закликали взяти участь в антиросійській акції быля Російського центру культури і науки в Києві з метою припинення його роботи.

"Дії Коханівського і Тицького кваліфіковані слідством як публічні заклики до здійснення терористичної діяльності з використанням мережі "Інтернет" (ч. 2 ст. 205 КК РФ), а також організація і керівництво нападом на службові приміщення осіб, які користуються міжнародним захистом з метою ускладнення міжнародних відносин (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 КК РФ). Також Тицький звинувачується в нарузі над Державним прапором Російської Федерації (ст.329 КК РФ)", – йдеться в повідомленні.

У СК РФ відзначили, що слідством вжито необхідних заходів до організації міжнародного розшуку Коханівського та Тицького.

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