У Росії звинуватили в тероризмі комбата "ОУН" і главу "Чорного комітету"
У Росії до "кримінальної відповідальності" притянули глав двох українських організацій "Добровольчий рух "Організація українських націоналістів" – Миколу Коханівського та "Чорного комітету" – Богдана Тицького.
Як повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ, кримінальна справа проти них була відкрита в 2018 році після публікації в інтернеті відео, в якому українці закликали взяти участь в антиросійській акції быля Російського центру культури і науки в Києві з метою припинення його роботи.
"Дії Коханівського і Тицького кваліфіковані слідством як публічні заклики до здійснення терористичної діяльності з використанням мережі "Інтернет" (ч. 2 ст. 205 КК РФ), а також організація і керівництво нападом на службові приміщення осіб, які користуються міжнародним захистом з метою ускладнення міжнародних відносин (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 КК РФ). Також Тицький звинувачується в нарузі над Державним прапором Російської Федерації (ст.329 КК РФ)", – йдеться в повідомленні.
У СК РФ відзначили, що слідством вжито необхідних заходів до організації міжнародного розшуку Коханівського та Тицького.
18 лютого 2018 року націоналісти розбили вікна української "дочки" російського Ощадбанку і "Альфа-Банку" у Києві. Також камінням закидали "Росспівробітництво" і Російський культурний центр.
Шевченківський районний суд Києва виніс вирок командиру батальйону ОУН Миколі Коханівському за погроми російських банків в Києві.
Раніше лідер "Організації українських націоналістів" Микола Коханівський пообіцяв знищити Росію.