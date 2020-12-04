У Росії звинуватили в тероризмі комбата 'ОУН' і главу 'Чорного комітету'

У Росії до "кримінальної відповідальності" притянули глав двох українських організацій "Добровольчий рух "Організація українських націоналістів" – Миколу Коханівського та "Чорного комітету" – Богдана Тицького.

Як повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ, кримінальна справа проти них була відкрита в 2018 році після публікації в інтернеті відео, в якому українці закликали взяти участь в антиросійській акції быля Російського центру культури і науки в Києві з метою припинення його роботи.

"Дії Коханівського і Тицького кваліфіковані слідством як публічні заклики до здійснення терористичної діяльності з використанням мережі "Інтернет" (ч. 2 ст. 205 КК РФ), а також організація і керівництво нападом на службові приміщення осіб, які користуються міжнародним захистом з метою ускладнення міжнародних відносин (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 КК РФ). Також Тицький звинувачується в нарузі над Державним прапором Російської Федерації (ст.329 КК РФ)", – йдеться в повідомленні.

У СК РФ відзначили, що слідством вжито необхідних заходів до організації міжнародного розшуку Коханівського та Тицького.