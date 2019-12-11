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11 грудня • оновлено в 13:59
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У Росії затримали прихильника "Правого сектора": усі подробиці

2.4т
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Російська ФСБ затримала в Мурманську прихильника "Правого сектора", який нібито збирався вчинити теракт.

У Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії заявили, що затриманий нібито планував влаштувати вибух біля адміністративної будівлі в Мурманську, повідомляє ТАСС.

"Федеральною службою безпеки припинено діяльність прихильника екстремістської організації" Правий сектор ", який готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою", – повідомили в ЦГЗ.

У Мурманську затримали прихильника "Правого сектора"

У Мурманську затримали прихильника "Правого сектора"

ki-news.ru

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У службі додали, що 36-річного росіянина затримали 10 грудня, коли він забирав зі схованки саморобний вибуховий пристрій великої потужності.

Відзначимо, що в Росії організацію "Правий сектор" вважають екстремістською, і вона заборонена.

Як писав OBOZREVATEL, в Московському регіоні правоохоронці затримали ексчлена "Правого сектора" Ігоря Пиріжки. За даними ФСБ, він очолював загін ПС, який займався "партизанською війною",

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія Мурманськ
Тег
Новини Росії
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отлично, сдохнет на зоне ,когда его у сраку продырявят.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Шо, опять "Правый"?, - да вы там на к@цапстане вже показились с "ПС", ущербные, - ссытесь с утра до ночи?.... Валерьянку с боярой смешивайте по-чаще может отпустит, а то мочи не хватит для анализов в WADA - и опять пролет следующими ОИ.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Santi Amonito, нет, не ссымся с утра до ночи ... Шахтёрам помогаем ...
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
повесить падлу.......жовто/блакытную
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