У Росії затримали прихильника "Правого сектора": усі подробиці

Російська ФСБ затримала в Мурманську прихильника "Правого сектора", який нібито збирався вчинити теракт.

У Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії заявили, що затриманий нібито планував влаштувати вибух біля адміністративної будівлі в Мурманську, повідомляє ТАСС.

"Федеральною службою безпеки припинено діяльність прихильника екстремістської організації" Правий сектор ", який готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою", – повідомили в ЦГЗ.

У Мурманську затримали прихильника "Правого сектора" ki-news.ru

У службі додали, що 36-річного росіянина затримали 10 грудня, коли він забирав зі схованки саморобний вибуховий пристрій великої потужності.

Відзначимо, що в Росії організацію "Правий сектор" вважають екстремістською, і вона заборонена.

Як писав OBOZREVATEL, в Московському регіоні правоохоронці затримали ексчлена "Правого сектора" Ігоря Пиріжки. За даними ФСБ, він очолював загін ПС, який займався "партизанською війною",

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