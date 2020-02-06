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7 лютого • оновлено в 09:21
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У Росії затримали підозрюваного у вбивстві "злодія в законі" Япончика

6.5т
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У Росія поліція затримала одного з підозрюваних у вбивстві "злодія в законі" В'ячеслава Іванькова, відомого, як Япончик.

Про це повідомляє 360tv.ru в Telegram. Затриманий Муртаз Шаданія за версією слідства стежив за кримінальним авторитетом "для встановлення його способу життя і вибору місця вбивства", а також займався транспортуванням зброї, з якого Япончика і застрелили. Шаданії вже пред'явили звинувачення.

Слідчі вважають, що Шаданіядіяв за вказівкою кримінального авторитета Іллі Симонії на прізвисько Махо – ймовірного організатора вбивства Япончика.

В'ячеслав Іваньков (Япончик)

В'ячеслав Іваньков (Япончик)

tengrinews.kz

Махо в даний час оголошений в розшук.

Нагадаємо, в 2009 році снайпер важко поранив Іванькова, коли той виходив з ресторану на Хорошевському шосе в Москві. Куля потрапила в живіт. Япончика госпіталізували і прооперували, але він не оговтався від поранення і помер 9 жовтня того ж року в московській клініці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліція затримала грузинського "злодія в законі" Нукрі Гальського, якому заборонено перебувати на території України.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
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Рассказов Александр
Рассказов Александр
Зеленский МРАЗЬ, на Зеленского никто голосовать не ходил. Зеленский от Бога работает. Он уже отчетик приготовил? за проделанный период.....
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Рассказов Александр
Рассказов Александр
вот сцыкуны. Удаляют правдивые комментарии, нарушили гласность и свободу слова....
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Рассказов Александр
Рассказов Александр
Япончик был пассиввный педераст...
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