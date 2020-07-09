У Росії затримали губернатора з підозрою в організації вбивств: деталі і фото

У Росії 8 липня затримали губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Його підозрюють в організації вбивств і замахів на низку підприємців.

Про це повідомили на сайті Слідчого комітету Росії. Зазначається, що злочини були скоєні у 2004-2005 роках. У справі раніше були затримані та заарештовані ще четверо учасників організованої групи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Голову Хабаровського краю підозрюють у замаху на вбивство підприємця Олександра Смольського і замовленні вбивств двох бізнесменів – Євгена Зорі та Олега Булатова – через розбіжності у бізнесі, зазначає lenta.ru.

Затримання Сергія Фургала в Росії. Скриншот із відео

Кримінальну справу стосовно Фургала було порушено після свідчень кількох заарештованих росіян, імовірно, його спільників.

Свідчення проти губернатора дали колишній депутат Хабаровської крайової думи, директор компанії "Дальпромснаб" і колишній діловий партнер Фургала Микола Містрюков, інспектор служби безпеки аеропорту Менделєєве у Південно-Курильську Марат Кадиров, безробітний Андрій Карєпов і гендиректор ТОВ "Альтеза" Андрій Палєй, пише ТАСС.

Затримання Сергія Фургала в Росії. Скриншот із відео

Затримання Сергія Фургала в Росії. Скриншот із відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що телеведучу Ксенію Собчак затримали біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі в Москві.